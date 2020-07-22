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19:47   22 Июля 2020
Общество

Вторая волна COVID-19 в России может начаться в ноябре

Вторая волна COVID-19 в России может начаться в ноябре

Пандемия коронавируса охватила весь мир. Сейчас постепенно снимаются введенные ограничения, но в ноябре может начаться вторая волна, считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Второй волны не избежать, отметил Брико. Она начнется в те же сроки, как и ОРВИ. Эпидемиолог добавил, что волна не будет такой сильной, как первая. Так как у многих граждан уже выработается иммунитет, передает телеканал "360".

Брико сообщил, что новые вирусы, намного опаснее коронавируса. Он призвал продолжить соблюдать все меры безопасности, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка не ухудшилась. Актуальную информацию об инфекции можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #волна #коронавирус

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