Вторая волна COVID-19 в России может начаться в ноябре

Пандемия коронавируса охватила весь мир. Сейчас постепенно снимаются введенные ограничения, но в ноябре может начаться вторая волна, считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Второй волны не избежать, отметил Брико. Она начнется в те же сроки, как и ОРВИ. Эпидемиолог добавил, что волна не будет такой сильной, как первая. Так как у многих граждан уже выработается иммунитет, передает телеканал "360".

Брико сообщил, что новые вирусы, намного опаснее коронавируса. Он призвал продолжить соблюдать все меры безопасности, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка не ухудшилась. Актуальную информацию об инфекции можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.