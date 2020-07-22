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19:44   22 Июля 2020
Политика

Законопроект о штрафовании за пиратскую съемку в кинотеатрах внесен в Правительство РФ

Законопроект о штрафовании за пиратскую съемку в кинотеатрах внесен в Правительство РФ

Новый законопроект о штрафах в размере до 100 000 рублей за пиратскую съемку в кинотеатрах внесен в Правительство РФ. Об этом информировала глава Министерства культуры России Ольга Любимова.

Ранее российское Министерство культуры разрешило открыть кинотеатры с 13 июля при условии, что региональные власти дадут на это согласие. Соответствующий приказ подписала Любимова.

Все возобновляющие работу киноцентры обязуются соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации по предупреждению распространения COVID-19, установленные Роспотребнадзором.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #кино #Ольга Любимова

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