Законопроект о штрафовании за пиратскую съемку в кинотеатрах внесен в Правительство РФ

Новый законопроект о штрафах в размере до 100 000 рублей за пиратскую съемку в кинотеатрах внесен в Правительство РФ. Об этом информировала глава Министерства культуры России Ольга Любимова.

Ранее российское Министерство культуры разрешило открыть кинотеатры с 13 июля при условии, что региональные власти дадут на это согласие. Соответствующий приказ подписала Любимова.

Все возобновляющие работу киноцентры обязуются соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации по предупреждению распространения COVID-19, установленные Роспотребнадзором.