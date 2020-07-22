Кремль возмущен нападением на российских журналистов в США

Кремль возмущен нападением на российских журналистов в Америке со стороны полиции государства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В настоящее время Кремль ожидает от властей США принятия мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов и формированию необходимых условий для свободной работы представителей средств массовой информации в целом, подчеркнул Песков.

Некоторое время назад российские журналисты начали освещение протестов в Портленде, после чего подверглись атакам со стороны американских полицейских.