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19:26   22 Июля 2020
Шоу-бизнес

Дана Борисова назвала преимущества отдыха в Сочи в шоу Star Парад

Дана Борисова назвала преимущества отдыха в Сочи в шоу Star Парад

Популярная телеведущая Дана Борисова рассказала о стоимости отдыха в Сочи, а также рассказала о том, как проводят отпуска звезды отечественной эстрады.

Новая программа появилась на ФАН-ТВ, в которой рассказывают о том, как российские селебрити отдыхают на курортах Краснодарского края. Star Парад будет вести звезда "Армейского магазина" телеведущая Дана Борисова, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Артистка рассказала, что вместе с ней на отдыхе были замечены многие отечественные звезды, среди которых: актриса и певица Эвелина Бледанс, ведущая Алла Довлатова, телеведущая Лера Кудрявцева и многие другие.

"Сейчас я нахожусь в городе Сочи. Такого количества звезд Сочи еще не знало: все благодаря закрытым границам", — сообщила Борисова в первом выпуске шоу.

Ведущая опровергла мифы о грязной воде и высоких ценах на отдых.

"Наверняка вы слышали про то, что "море грязное, сливают отходы". Вынуждена разочаровать: кристально чистая вода. Лежак за 300 рублей, а пляжный домик – 500 рублей в час. Считаю, что можно себе позволить", — назвала преимущества отечественных курортов звезда.

Артистка отметила, что своих кумиров можно встретить на каждом шагу и на любом общественном пляже. Сама Борисова провела десять дней в Сочи и отметила, что ей безумно понравилось.

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Автор: Илья Романович
#кудрявцева #бледанс #Борисова #ФАН ТВ #Star парад #Довлатова

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