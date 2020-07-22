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19:10   22 Июля 2020
Общество

Медик из Владимирской области второй раз перенес COVID-19

Медик из Владимирской области второй раз перенес COVID-19

Сотрудник одной из больниц Владимирской области дважды перенес коронавирусную инфекцию, заявил губернатор региона Владимир Сипягин в среду, 22 июля, в рамках пресс-брифинга.

Медик перенес COVID-19 дважды в течение двух месяцев, подчеркнул Сипягин. По его словам, работающие с пациентами сотрудники стационаров регулярно и сами становятся пациентами.

"Один из медиков, по информации, которую я получил, заразился в течение двух месяцев второй раз", — приводит слова главы региона телеканал "360".

Как сообщают журналисты издания "Подмосковье сегодня", Грета Тунберг получила в Португалии премию Гюльбенкяна в размере 1 млн евро. Получив премию, девушка заявила, что намерена отдать 100 тыс. евро на борьбу с коронавирусной инфекцией.

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Автор: Василий Пименов
#врач #владимирская область #коронавирус

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