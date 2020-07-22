Пресс-служба "Конкорда": Пригожин поручил юристам привлечь к ответственности Навального

Пресс-служба принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину компании "Конкорд" опубликовала ответ основателю иноагента "Фонда борьбы с коррупцией" Алексею Навальному, который обвинил предпринимателя в поставках "тухлятины" в школы и детские сады.

Предприниматель подчеркнул, что Навальный ответит за свои слова в суде. Бизнесмен Пригожин заявил, что дал поручение разобраться в деле своим юристам. Предприниматель отметил, что заставит Навального уважать общество:

"Я не ворую и людей тухлятиной не кормлю. Поэтому я дал поручение своим юристам разобраться и привлечь тебя к ответственности. Я заставлю тебя, Навальный, уважать меня и общество, в котором ты живешь".

Пригожин заявил, что Навальный ранее показал себя в суде с "Московским школьником" как "хам". Он пользовался непроверенной информацией и не мог ответить за свои слова.

"Навальный, ты бесконечно пресмыкаешься перед врагами России, выполняя их омерзительные заказы", — передает слова Пригожина пресс-служба "Конкорда".

Также в сообщении отмечено, что Навальный выманивает деньги у своих подписчиков. Ранее Евгений Пригожин перевел одиозному блогеру пожертвование в размере 1 млн рублей, узнав о заявлении основателя ФБК о ликвидации организации.