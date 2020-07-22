Писатель Никонов предложил добавить раздел знакомств на портал Госуслуг

Российский журналист, публицист Александр Никонов в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» предложил решить проблему сексуальных домогательств с помощью сайта Госуслуг.

По его словам, портал может стать альтернативой современным приложениям для знакомств и гарантировать пользователям безопасность, благодаря указанию персональных данных. Писатель полагает, что программистам не составит труда реализовать карту потенциальных кандидатов в указанном пользователем радиусе.

«Можно еще фильтры добавить. И расширяете функции, например, бритые подмышки», — пофантазировал он.

Ранее адвокат Михаил Тер-Саркисов предложил задокументировать согласие на секс, чтобы избежать обвинений в изнасиловании.