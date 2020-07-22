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18:54   22 Июля 2020
Политика

Малькевич призвал вынести вопрос о нападках на российских журналистов в США на уровень ООН

Малькевич призвал вынести вопрос о нападках на российских журналистов в США на уровень ООН

Вопрос о нападках на журналистов на территории США необходимо выносить на уровень ООН, заявил заместитель главы Комиссии ОП России по СМИ Александр Малькевич.

Малькевич в комментарии РИА Новости указал, что ОП РФ обратилась к "Репортерам без границ", а также к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру из-за нападок американских правоохранителей в Портленде на съемочную группу Первого канала.

Корреспонденты РФ подверглись нападению во время освещения протестов в Портленде. Они пытались снять репортаж о беспорядках, происходящих на улицах города. Оба подвергшихся атаке журналиста имели при себе бейджи с надписью "Пресса".

Помимо того, Малькевич указал, что готов выносить обсуждение этого вопроса на Конгресс по свободе слова ЮНЕСКО, который пройдет в декабре 2020 года.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #журналисты #малькевич

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