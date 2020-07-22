Соратницу Грудинина заподозрили в махинациях на 50 млн рублей

Нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму свыше 50 млн рублей – лишь один из эпизодов из жизни (и маячащего на горизонте уголовного дела) экс-главы сельского поселения Совхоз им. Ленина Елены Добренковой.

Контрольно-счетная палата (КСП) Ленинского городского округа определила допущенные Добренковой нарушения как «множественные». По итогам проверки ближайшей сподвижницей Павла Грудинина занялась прокуратура и правоохранительные органы.

По словам председателя КСП Елены Егоровой, в ходе проводившейся проверки было выявлено значительное количество нарушений требований бюджетного законодательства. Об этом Егорова доложила депутатам округа на заседании профильной комиссии.

Кредиторская задолженность, образовавшаяся на начало 2020 года в результате действий Добренковой, превысила 17 миллионов рублей – в том числе по самой администрации (более 10,5 млн.) и по двум подведомственным учреждениям (свыше 7 млн. рублей).

«Кредиторка по администрации возросла в 170 раз по сравнению с 2018 годом. Причина такого роста кроется в том, что уже в течение 2019 года источника для ее погашения просто не было. Это результат действий главного распорядителя бюджетных средств (администрации сельского поселения), которые позволяли принимать бюджетные обязательства в объеме, превышающем объем доведенных на советующие цели лимитов бюджетных обязательств. Платить было не с чего», — пояснила Елена Егорова.

«Администрацией грубо нарушались требования сметно-бюджетной дисциплины. Это абсолютная непрозрачность расходных обязательств. <…> В таком поведении мы можем усмотреть признаки коррупционной составляющей», – уверена руководитель контрольно-счетного органа.

Контрольно-счетная палата также проанализировала все заключенные администрацией договоры и муниципальные контракты (принятые бюджетные обязательства). В итоге выяснилось, что бюджетные средства использовались нецелевым образом: на содержание и обслуживание частных объектов представляющая администрацию госпожа Добренкова направляла бюджетные деньги.

Кроме того, ревизоры обратили внимание, что заключенные между администрацией поселения и ЗАО «Совхоз им. Ленина» сделки не имели обоснования цен, а в договоры аренды в обход требований законодательства включались и цены на «коммуналку». В итоге по заключенным договорам аренды администрация переплатила ЗАО 602,2 тыс. рублей, МБУК «Центр культуры пос. Совхоз им. Ленина» - свыше 6,7 млн. рублей, а МБУС «Центр физической культуры и спорта пос. Совхоз им. Ленина» - более 1,5 млн. рублей.

Отдельный пласт выявленных нарушений касался денежного вознаграждения за счет муниципального бюджета. В минувшем году на зарплату Добренковой ушло 3,7 миллиона рублей – более 309 тысяч в месяц. Незадолго до завершения муниципальной реформы (в ходе которой должность главы поселковой администрации была упразднена) соратница Грудинина в одностороннем порядке выписала себе «выходное пособие» – 1,8 млн рублей.

«Ситуация, в которой глава поселения выплачивает себе баснословные премии, а при этом не хочет закрывать обязательства даже по перечислениям во внебюджетные фонды, кажется невероятной», – считает муниципальный депутат Артур Григорян.

Народный избранник допустил, что Добренкова умышленно копила долги предприятия, но предпочитала не экономить на себе. Его коллега по Совету депутатов Александр Баюклин задался вопросом о реакции правоохранительных органов:

«Возникает вопрос, а где полиция, ОБЭП? В моем понимании, некоторые действия администрации – это просто мошенничество. Здесь речь уже не об административной ответственности, а об уголовной».

Материалы проверки, равно как информацию о выявленных нарушениях, ревизоры передадут представителям правоохранительных органов и прокуратуры, над соратницей Павла Грудинина нависла угроза оказаться в колонии. По всей вероятности, бывшая чиновница предвидела подобное развитие событий: ранее СМИ сообщали, что Добренкова препятствует проведению проверки (за что в отношении нее был составлен административный протокол).

Для самого Павла Грудинина сложившаяся ситуация также безрадостна. По решению суда директор предприятия, ранее распродававший под застройку совхозные земли в обход акционеров, должен возместить миллиардный ущерб. Платить Грудинин вероятно не желает, публично обвиняя власть и неких «рейдеров».