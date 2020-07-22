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18:53   22 Июля 2020
Весь мир

Вычищенные отели Турции ждут россиян

Вычищенные отели Турции ждут россиян

Турция открывает границы для россиян. Однако летний отдых остается под сомнением, ведь коронавирус все еще не отступил. Представитель фронт-офиса турецкого отеля Side resort Зафер Цетинкая в беседе с «Политикой сегодня» рассказал, как обезопасят российских туристов на отдыхе в Малой Азии.

Первоочередное мероприятие среди всех гостиниц – уборка. Цетинкая отмечает, что пандемия ужесточила правила клининга помещений: теперь они происходят намного чаще. Есть изменения в сфере питания. Шведский стол все еще есть, однако гости не смогут самостоятельно накладывать еду в тарелку – этим теперь займется персонал. Помимо этого, в ресторанах, барах и других местах общего пользования теперь введено социальное дистанцирование. Столы будут находиться на расстоянии полутора метров, а стулья – от 60 сантиметров.  

Тем не менее, туристам, желающим провести свой отпуск на берегах четырех морей следует поторопиться. Дело в том, что многие отели Турции планируют работать с 60-процентой загрузкой, это же относится к Side resort.

«Таким образом, мы можем обеспечить достаточно места для всех гостей у бассейна, в ресторанах и барах, без толпы», — увидел положительные стороны собеседник ПС.

К тому же, это облегчит соблюдение социальной дистанции. Для минимального контакта в отеле также предусмотрен цифровой центр, где представлена информация о всех услугах и товарах. Не выходя из номера, гости смогут связаться с работниками отеля через чат.

На данный момент в Турции зафиксировано 221 500 случаев заражения коронавирусом, 5 526 – смертей. Более 204 тысяч человек выздоровело.

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Автор: Наталья Молчанова
#турция #отпуск #коронавирус

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