Вычищенные отели Турции ждут россиян

Турция открывает границы для россиян. Однако летний отдых остается под сомнением, ведь коронавирус все еще не отступил. Представитель фронт-офиса турецкого отеля Side resort Зафер Цетинкая в беседе с «Политикой сегодня» рассказал, как обезопасят российских туристов на отдыхе в Малой Азии.

Первоочередное мероприятие среди всех гостиниц – уборка. Цетинкая отмечает, что пандемия ужесточила правила клининга помещений: теперь они происходят намного чаще. Есть изменения в сфере питания. Шведский стол все еще есть, однако гости не смогут самостоятельно накладывать еду в тарелку – этим теперь займется персонал. Помимо этого, в ресторанах, барах и других местах общего пользования теперь введено социальное дистанцирование. Столы будут находиться на расстоянии полутора метров, а стулья – от 60 сантиметров.

Тем не менее, туристам, желающим провести свой отпуск на берегах четырех морей следует поторопиться. Дело в том, что многие отели Турции планируют работать с 60-процентой загрузкой, это же относится к Side resort.

«Таким образом, мы можем обеспечить достаточно места для всех гостей у бассейна, в ресторанах и барах, без толпы», — увидел положительные стороны собеседник ПС.

К тому же, это облегчит соблюдение социальной дистанции. Для минимального контакта в отеле также предусмотрен цифровой центр, где представлена информация о всех услугах и товарах. Не выходя из номера, гости смогут связаться с работниками отеля через чат.

На данный момент в Турции зафиксировано 221 500 случаев заражения коронавирусом, 5 526 – смертей. Более 204 тысяч человек выздоровело.