Видео перехвата самолетов-разведчиков США и ФРГ российскими истребителями появилось в Сети

Военные самолеты НАТО приблизились к российским границам в Черном и Балтийском морях. Силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов перехватили и сопроводили самолеты-разведчики США Р-8А "Посейдон" и U-2S и немецкий Р-3С "Орион".

Национальный центр управления обороной РФ сообщил о перехвате российскими истребителями самолетов-разведчиков США и Германии в Черном и Балтийском морях соответственно. Российские истребители сопроводили самолеты НАТО на допустимом расстоянии. Нарушения границ РФ допущено не было.

Сейчас в Черном море проходят учения НАТО Sea Breeze-2020, в которых участвуют военные США, Франции, Турции, Румынии, Болгарии, Испании, Норвегии, а также Грузии и Украины. Учения завершатся 26 июля.