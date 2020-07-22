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18:12   22 Июля 2020
Технологии

Российский плавучий космодром "Морской старт" может стать для Африки воротами в космос

Российский плавучий космодром "Морской старт" может стать для Африки воротами в космос

Интерес стран Африки к использованию космических технологий с каждым годом растет, на управлении государств Африканского континента уже находится около 40 спутников, часть которых произведена ими же.

Глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин упоминал о разработке перспективных ракет-носителей для российского плавучего космодрома "Морской старт". Комплекс может стать новыми воротами в космическое пространство для Африки. Это решит проблему отсутствия на континенте действующих космодромов для ракет-носителей, пишет Федеральное агентство новостей.

На сегодняшний день лидером по числу выведенных на орбиту африканских спутников является Россия: 12 из 40 космических аппаратов африканских государств запущены на орбиту с помощью российских систем. Как отметил старший преподаватель факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Борис Пивовар, России следует продолжать конкурировать на африканском рынке космических запусков с другими странами.

Возможность для этого может предоставить строительство космодрома в Африке. Впрочем, Россия располагает собственным плавучим космодромом "Морской старт", который может менять свое местоположение. Комплекс состоит из пусковой платформы и судна обеспечения. Рогозин ранее заявлял, что Роскосмос готов привести "Морской старт" в рабочее состояние за несколько лет.

Использование космодрома в районе экватора позволит использовать наземную станцию космической связи из состава закрытого на сегодняшний день космодрома Сан-Марко, которая работает под эгидой Итальянского космического агентства.

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Автор: Ирина Большунова
#африка #морской старт #роскосмос #космодром

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