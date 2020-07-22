Россиянам предложили узаконить интимную близость

Российское общество нуждается в задокументированном согласии на секс, соответствующий бланк позволит избежать обвинений в изнасиловании. С такой идеей выступил адвокат Михаил Тер-Саркисов во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» на тему «Служебные романы, сексуальные домогательства и харассмент».

«Может это будет какая-то стандартная форма расписки. Похоже на бланк. Такой документ может стать обычаем полового оборота, и может войти в какую-то моду или, по крайней мере, сможет обезопасить таких людей. Хотя мне сложно сказать, чем это может обернуться», — сказал он.

У инициативы, по словам эксперта, есть и обратная сторона. Ведь, если партнеры будут согласовывать все формы интимной близости на бумаге, то процесс сведет на нет любовный пыл. Доводить идею до абсурда не стоит, уточнил Тер-Саркисов.