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17:41   22 Июля 2020
Политика

Врио губернатора Калужской области пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики

Врио губернатора Калужской области пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша пригласил Илона Маска посетить музей истории космонавтики.

Известному предпринимателю и инженеру Илону Маску было предложено посетить Государственный музей истории космонавтики имени Константина Циолковского. Приглашение было озвучено временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владиславом Шапшой.

Он отметил, что Калуга является фактически родиной космической отрасли, и многие знаменитости уже ранее посетили данный музей. Учитывая интересы Илона Маска и его цитирование Циолковского, не исключено, что ему было бы тоже интересно увидеть это место.

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Автор: Руслан Неглинный
#калужская область #илон маск #Константин Циолковский

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