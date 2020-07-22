Суд по иску бизнесмена Пригожина к Соболь о клевете перенесли

Судебное заседание по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к юристу признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь и телеканалу "ЦарьГрад" перенесено.

Заседание в Тверском суде перенесено из-за того, что заболела судья, которая рассматривает дело. Новая дата слушания пока не назначена.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ранее подал иск к Соболь и "ЦарьГраду" о защите чести, достоинства и деловой репутации, требуя опровергнуть обвинения в причастности к нападению на мужа юриста ФБК Сергея Мохова.

Летом прошлого года телеканал "ЦарьГрад" выпустил сюжет, в котором Соболь заявила, что на ее супруга в 2016 году было якобы совершено нападение. По ее словам, к этому причастен Пригожин. При этом никаких доказательств она не предоставила. Подобные обвинения юрист ФБК использовала, по всей видимости, исключительно для самопиара.

Пригожин, комментируя заявление Соболь, отметил, что она распространяла информацию, которая не соответствует действительности. Кроме того, он обратил внимание, что юристка ФБК довольно часто позволяет себе неадекватные высказывания.

Любовь Соболь числится юристом в так называемом "Фонде борьбы с коррупцией", о ликвидации которого в начале недели объявил Алексей Навальный. Блогер не смог выплатить по суду 58 млн рублей. Эта сумма была установлена решением суда по иску от комбината питания "Московский школьник".