Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Киселев назвал «дикостью» нападение на съемочную группу Первого канала в США

Киселев назвал «дикостью» нападение на съемочную группу Первого канала в США

 Суд по иску бизнесмена Пригожина к Соболь о клевете перенесли

Суд по иску бизнесмена Пригожина к Соболь о клевете перенесли
Врио губернатора Калужской области пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики

Врио губернатора Калужской области пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики

 Шаповалов: мужество является главным достоинством Максима Шугалея

Шаповалов: мужество является главным достоинством Максима Шугалея
Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит

Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит

 Хьюстон, у вас проблемы. В США задымило генконсульство Китая

Хьюстон, у вас проблемы. В США задымило генконсульство Китая
Киселев назвал «дикостью» нападение на съемочную группу Первого канала в США

Киселев назвал «дикостью» нападение на съемочную группу Первого канала в США

 Суд по иску бизнесмена Пригожина к Соболь о клевете перенесли

Суд по иску бизнесмена Пригожина к Соболь о клевете перенесли
Врио губернатора Калужской области пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики

Врио губернатора Калужской области пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики

 Шаповалов: мужество является главным достоинством Максима Шугалея

Шаповалов: мужество является главным достоинством Максима Шугалея
Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит

Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит

 Хьюстон, у вас проблемы. В США задымило генконсульство Китая

Хьюстон, у вас проблемы. В США задымило генконсульство Китая
17:39   22 Июля 2020
Общество

Суд по иску бизнесмена Пригожина к Соболь о клевете перенесли

Суд по иску бизнесмена Пригожина к Соболь о клевете перенесли

Судебное заседание по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к юристу признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь и телеканалу "ЦарьГрад" перенесено.

Заседание в Тверском суде перенесено из-за того, что заболела судья, которая рассматривает дело. Новая дата слушания пока не назначена.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ранее подал иск к Соболь и "ЦарьГраду" о защите чести, достоинства и деловой репутации, требуя опровергнуть обвинения в причастности к нападению на мужа юриста ФБК Сергея Мохова.

Летом прошлого года телеканал "ЦарьГрад" выпустил сюжет, в котором Соболь заявила, что на ее супруга в 2016 году было якобы совершено нападение. По ее словам, к этому причастен Пригожин. При этом никаких доказательств она не предоставила. Подобные обвинения юрист ФБК использовала, по всей видимости, исключительно для самопиара.

Пригожин, комментируя заявление Соболь, отметил, что она распространяла информацию, которая не соответствует действительности. Кроме того, он обратил внимание, что юристка ФБК довольно часто позволяет себе неадекватные высказывания.

Любовь Соболь числится юристом в так называемом "Фонде борьбы с коррупцией", о ликвидации которого в начале недели объявил Алексей Навальный. Блогер не смог выплатить по суду 58 млн рублей. Эта сумма была установлена решением суда по иску от комбината питания "Московский школьник".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#суд #иск #пригожин #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...