Юрист рассказала, как наказать насильника через суд

Юрист социального проекта «Ты не одна» Ольга Ваганова рассказала, как жертва изнасилования в суде может добиться справедливого наказания для насильника.

Она отметила, что проблема харассмента и изнасилований отнюдь не надумана, она действительно существует и в российском обществе, а не только в западном, где зародилось движение «MeToo». В рамках этой акции люди, пережившие насилие и домогательства, рассказывают об этом публично в соцсетях и зачастую называют имена своих обидчиков, которые могут лишиться не только репутации, но и работы.

По словам Вагановой, законодательных способов борьбы с харассментом в России не так много, как хотелось бы. В международном опыте, в частности, шведском, используется метод обязательного устного или письменного согласия на вступление в интимные отношения, но юрист не считает такое решение проблемы удачным.

«Заставить человека подписать согласие по шведскому образцу можно и путем психологического, физического насилия. В гражданском обороте, например, очень много дел, совершенных под давлением воли. Очень много лет приходится доказывать, что моральное насилие было. Подписывать какие-то бумаги перед тем, как вступить в интимные отношения — странно», — отметила Ваганова в ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Юрист советует жертвам сразу же после насилия снимать побои и фиксировать свидетельские показания. Привлечь преступника к ответственности можно и с помощью судмедэкспертизы.

«Я считаю, что нужно экспертизы делать на наличие частиц пота предполагаемого насильника и брать результаты в оборот. Это не единственный вариант. Главное — собрать как можно больше доказательств», — объяснила Ваганова.

Обвиняемый в изнасиловании, если он не виновен, также может собрать доказательства своей непричастности. Каждая ситуация должна рассматриваться судом индивидуально, отмечает юрист.