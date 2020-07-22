СМИ опубликовали видео задержания главы Счетной палаты Ингушетии

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание главы Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхороева. Момент задержания попал на камеры мобильных телефонов очевидцев.

Причиной задержания стало уголовное дело об организации террористического сообщества, сообщают журналисты телеканала "360". Как уточняется, вместе с Белхороевым также был задержан и его брат.

Согласно данным уголовного дела, лидером террористического сообщества является Якуб Белхороев. Мустафа Белхороев будет доставлен в Москву для дальнейших разбирательств в рамках уголовного дела. В настоящее время из семьи Белхороевых были задержаны три брата и племянник.