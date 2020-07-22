Дана Борисова расскажет о прекрасном Сочи в первом выпуске Star Парад на ФАН-ТВ

Сочи — превосходный город с отдыхом на любой кошелек. И он отлично подойдет в качестве альтернативы для проведения отпуска российских звезд первой и не только величины. Об этом расскажет блистательная ведущая Дана Борисова в новом шоу Star Парад.

Соответствующее название нового шоу на ФАН-ТВ говорит само за себя. Вместо красных ковровых дорожек зрители увидят странички в Instagram знаменитых представителей российского шоу-бизнеса, которые дадут телефонные интервью и напрямую поделятся воспоминаниями об отдыхе в России.

Дана Борисова и сама отдыхает в Сочи, и ей не составило сложности пообщаться со своими творческими коллегами. Об этом сообщает ФАН.