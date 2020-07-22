Сенатор назвал последствия для Украины в случае «кинжального удара» по Крыму

Крым может не опасаться гипотетической военной агрессии со стороны Украины, так как армия РФ способна отразить любое нападение. Об этом «Политике сегодня» заявил сенатор от республики Сергей Цеков, комментируя публикацию издания «Военно-промышленный курьер» о том, что Севастополь «находится в пределах кинжального удара» крылатых ракет Украины класса «Нептун».

«Наши средства обороны любое покушение отразят. А если Украина действительно решится на этот шаг, то это будет означать полный конец их государству», — заявил он.

Ранее авторы публикации «Военно-промышленного курьера» выразили обеспокоенность тем, что «Крым не дает полного контроля над западной частью бассейна» Черного моря, и якобы не способен противостоять нападению.

«Флот РФ на [Крымском] полуострове достаточно уязвим для действий боевых пловцов, способных поставить заряды на винторулевые группы кораблей», — выразили мнение авторы публикации.

В материале также отметили, что в последнее время Украина активно укрепляет военные отношения с НАТО и строит базы на Черноморском побережье.

Однако, по словам сенатора, географическое расположение Крымского полуострова, наоборот, позволит защитить его. Поэтому доводы авторов публикации безосновательны.