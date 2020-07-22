Шаповалов: мужество является главным достоинством Максима Шугалея

Пройдя испытания в ливийском плену, Максим Шугалей станет мощным пополнением для партии "Родина". Такое мнение в интервью РИА ФАН высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов.

Эксперт указал, что испытания ливийского плена закалили характер российского социолога Максима Шугалея. Таким образом, он станет сильным подспорьем для партии "Родина", которая выдвинула ученого под №1 в списке на выборы в Госсовет Республики Коми. Шугалей является серьезным специалистом, и от данного союза в выигрыше будут как партия, так и ученый.

Шаповалов поздравил социолога с изменением рода деятельности. Весомый вклад в популяризацию образа Шугалея оказал и одноименный фильм, который продемонстрировал зрителям настоящего патриота России, которого не сломили многочисленные трудности и испытания. Ученый и его переводчик Самер Суэйфан находятся в ливийском плену уже 15 месяцев.