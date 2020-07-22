Киселев назвал «дикостью» нападение на съемочную группу Первого канала в США

Съемочная группа Первого канала пострадала от действий полицейских в городе Портленд, штат Орегон. Корреспондента Юлию Ольховскую сбили с ног, а оператору дубинками разбили аппаратуру. Гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев в комментарии «Политике Сегодня» посочувствовал коллегам, назвал «дикостью» поведение американских правоохранителей.

«Я не думаю, что это что-то избирательное. Там вообще такое отношение к прессе, без разбора. Это печально, потому что Америка утратила моральное лидерство и, честно говоря, уже запуталась. Поэтому ничего хорошего там не происходит», — рассказал ведущий.

Киселев уверен, что на фоне протестов Black Lives Matter (BLM) работа журналиста в США стала опасной для жизни. Напомним, это уже не первый случай, когда корреспонденты из России попадали под «горячую руку» американских полицейских. Представители канала сообщили, что у съемочной группы были при себе пресс-карты.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уже прокомментировала нападение на съемочную группу Первого канала. По ее словам, Москва намерена обратиться в международные организации по защите прав и свобод журналистов. Впрочем, мнения таких ведомств всегда волновали Вашингтон меньше всего, полагает Киселев.

«Вне зависимости от того, что решат на этот счет международные организации, это не повлияет на США. Американцы презирают те организации, в которых они не доминируют. И вообще презирают весь мир, на самом деле. <…> Мне кажется, что там будет еще хуже 3 ноября, когда будут президентские выборы. Проигравшая сторона, кем бы она ни оказалась, не признает победу соперника, вот тогда все и начнется», — заключил журналист.

Международная организация «Репортеры без границ» сообщает, что с момента начала беспорядков BLM в США пострадали около 70 журналистов, в том числе корреспонденты Fox News, РИА «Новости», Deutsche Welle и других ведущих мировых СМИ.

Массовые протесты захлестнули ряд штатов после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда надевали наручники. Молодой человек жаловался на то, что не может дышать, затем потерял сознание. Позднее он скончался в реанимации. Случай повлек за собой беспорядки по всей стране.