Топилин рассказал о механизмах начисления выплат Пенсионным фондом

Без подачи дополнительных заявлений 65% пенсий назначаются автоматически, сообщил глава Пенсионного фонда России Максим Топилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ПФР поступает много данных о трудовой деятельности граждан во времена СССР, идет уточнение индивидуального учета. Но на данном этапе россиянам необходимо подавать заявления для перерасчета пенсии, отметил глава Пенсионного фонда.

По его словам, нет необходимости в подаче заявления, ПФР может назначать выплаты самостоятельно, увеличивая пенсионное обеспечение. Топилин заявил, что ведомство вскоре подготовит соответствующие изменения в законодательство. Он отметил, что сейчас порядка 77% заявлений подаются в электронном виде, а 65% пенсий назначаются самостоятельно. Необходимо стремиться к тому, чтобы 100% выплат назначались на основе данных, которые содержатся в системе ПФР, передает его слова РИА Новости.