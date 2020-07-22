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17:06   22 Июля 2020
Общество

Мурашко сообщил об окончании тестирования первой российской вакцины от коронавируса

Мурашко сообщил об окончании тестирования первой российской вакцины от коронавируса

Первую отечественную вакцину от коронавируса могут зарегистрировать уже в начале августа, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса доказала свою эффективность и безопасность. Минздрав готов выпустить ее на определенных условиях уже в первой декаде августа. Отмечается, что одним из самых важных условий является проверка препарата на безопасность.

Мурашко также отметил, что еще одна российская вакцина проходит через этический комитет. Вскоре она может получить разрешение на клинические испытания, сообщает телеканал "360".

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Автор: Яна Либерман
#россия #вакцина #коронавирус

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