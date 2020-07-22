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16:21   22 Июля 2020
Общество

Академик РАН Малеев советует не надеяться на скорое завершение пандемии в Росси

Академик РАН Малеев советует не надеяться на скорое завершение пандемии в Росси

Пандемия коронавируса продлится до конца этого года, сообщил 22 июля академик РАН, директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.

Академик заявил, что из-за глобализации ожидать, что пандемия выйдет на плато и пойдет на спад до Нового Года, не приходится. Возможно даже будут возникать сезонные всплески, связанные прежде всего с частыми перелетами граждан. Специалист отмечает, что уже сейчас замечены повторные вспышки заболеваемости в Израиле и Испании.

"В России сейчас каждый день чуть больше 6 тысяч заболевших, и не может быть так, что завтра прирост станет 500 человек или, наоборот, 12 тысяч", — отмечает Малеев.

Специалист считает: однозначно утверждать, что приход второй волны COVID-19 неизбежен, нельзя. Однако следует развивать отряды экстренного реагирования и всю медицину в целом, чтобы вторая волна не стала "сюрпризом" для страны.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #пандемия #COVID-19 #Малеев

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