Силовики опубликовали видео с ликвидацией боевиков в Кабардино-Балкарии

Сотрудники ФСБ ликвидировали злоумышленников, планировавших нападение на местных правоохранителей.

Кадры с места спецоперации в горно-лесистой местности Чегемского района опубликовали в Сети. На них видно, как сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с правоохранителями ведут ответный огонь по террористам.

В результате перестрелки погибли четыре боевика. Силовикам пришлось ликвидировать преступников после того, как они отказались сложить оружие и сдаться.

Источник видео: телеканал – "360"

Ранее правоохранители провели обыски на квартире у боевиков, подконтрольных запрещенной в РФ ИГИЛ, в Нальчике. В ходе оперативных действий стражи порядка изъяли у преступников самодельные взрывные устройства.