Афины поддержали мирное урегулирование кризиса в Ливии

Урегулирование ливийского кризиса должно быть мирным, ведь Египет занимает оборонительную позицию в регионе. Об этом заявил глава МИД Греции Никос Дендиас, сообщают "Народные новости".

После состоявшихся переговоров с немецким главой МИД Хайко Маасом в Афинах греческий дипломат обратил внимание на то, что его страна поддерживает Берлинский процесс, предусматривающий ряд действий для преодоления ливийского кризиса. Среди них: обеспечение безопасности объектов нефтедобычи, изъятие оружия у различных группировок, а также соблюдение запрета на ввоз вооружения и техники в Ливию.

Также Дендиас отметил, что военная поддержка из Египта имеет непосредственную связь с мирным урегулированием в Ливии. Он добавил, что Греция приложит любые усилия для того, чтобы Ливия не стала для Европы второй Сирией.