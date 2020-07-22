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16:08   22 Июля 2020
Армия

Минобороны РФ: российские истребители вылетели на перехват самолетов-разведчиков США

Минобороны РФ: российские истребители вылетели на перехват самолетов-разведчиков США

Российские истребители вылетели для осуществления перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем. Об этом информировали в Национальном центре управления обороной РФ.

В настоящее время там проходят учения НАТО. Параллельно с этим российские истребители перехватили разведывательный самолет Германии над Балтикой.

22 июля радиолокационные средства разведки дежурных сил по ПВО Черноморского и Балтийского флотов информировали об обнаружении разведывательных самолетов P08A Poseidon и U-2S BBC США над Черным море. Также был зафиксирован немецкий самолет P-3C над Балтийским морем.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #нато #истребители

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