Бабурин о поддержке Шугалея: Наша страна своих не бросает

Решение партии «Родина» о выдвижении кандидатуры Максима Шугалея на выборы в Госсовет Коми свидетельствует о том, что Россия не бросает своих граждан в беде. Такое мнение «Политике сегодня» высказал кандидат в президенты на выборах 2018 года, председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин.

Что касается политических перспектив Шугалея на родине, то Сергей Бабурин уверен в правильности выбора руководства патриотической партии. Такие люди Коми нужны.

«Я убежден, что ситуация меняется, и после того, как мы все сообща добьемся его освобождения, он может очень серьезно помочь республике Коми в решении ее социально-экономических проблем, имея свой авторитет в Петербурге, Москве и в целом в России. Я уверен, этот авторитет он положит на службу избирателям. Я искренне желаю, чтобы он получил поддержку жителей, в том числе северной республики», — сообщил политик.

Россия должна сделать все возможное, чтобы Шугалей как можно скорее вернулся на Родину.

«Я, зная его как человека, который защищал национальные интересы России, уже давно испытываю к нему чувства солидарности и желание помочь ему, чем можно. Россия должна добиваться его освобождения. Его нахождение в застенках режима, который сверг Каддафи, противозаконно. Давайте делать, что возможно. Его участие в выборах не только моральная поддержка, как гражданину России, но и демонстрация, что наша страна своих сынов не бросает», — заявил Бабурин.

Сотрудник Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и его коллега, переводчик Самер Хасан Али Суэйфан находятся в плену ливийских боевиков с мая 2019 года. Россиян удерживают в неофициальной тюрьме «Митига».

По мнению Сергея Бабурина, такая поддержка повышает шансы Шугалея и его коллеги благополучно вернуться в Россию.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что МИД активно занимается освобождением Максима Шугалея и Самера Суэйфана.