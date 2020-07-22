Дудчак: фильмы "Шугалей" и "Шугалей 2" показывают людям правдивую картину о Ливии

Фильмы "Шугалей" и "Шугалей 2" показывают правду, рассказывают истинную историю о похищенных социологах в Ливии. Подобной позиции придерживается политолог и экономист Александр Дудчак в своем интервью изданию "НьюИнформ".

Помимо этого, политолог высказал мнение, что сиквел остросюжетного фильма "Шугалей" послужит стимуляцией для разрешения ситуации с освобождением российских ученых, которые на данный момент содержатся в неофициальной тюрьме "Митига".

Дудчак отметил, что в первой части кинокартины был заложен сильный смысловой посыл. Несмотря на то, что фильмы не смогут решить проблему напрямую, они могут поднять обсуждение происходящего на международный уровень.

Социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан с мая 2019 года находятся в ливийской тюрьме. На данный момент на официальном уровне ведется серьезная работа по возвращению граждан России домой.