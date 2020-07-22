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15:32   22 Июля 2020
Экономика

Пенсионерам рассказали, как добиться получения крупной компенсации после увольнения

Пенсионерам рассказали, как добиться получения крупной компенсации после увольнения

С 12 августа в силу вступают изменения к Федеральному закону. В соответствии с ними, уволенные пенсионеры смогут получить выплату размером в 36,4 тысячи рублей.

Если пенсионер проработал меньше месяца, работодатель обязан выплатить ему компенсацию в размере одного МРОТ — 12 130 рублей. Также бывший работник может рассчитывать на выходное пособие, размер которого равен двум МРОТ — 24 260 рублей. Так, минимальный размер выплаты пенсионера после увольнения составит 36 390 рублей.

Важным условием для получения компенсации является своевременная подача заявления пожилым гражданином бывшему работодателю. С момента увольнения у пенсионера есть на это 15 дней, пишет PRIMPRESS.

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Автор: Руслан Неглинный
#увольнение #компенсация #пенсионеры #работа

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