Twitter очистился от борцов с заговором мировых элит

Социальная сеть Twitter заблокировала 7 000 аккаунтов, владельцы которых распространяли идеи QAnon – одной из самых масштабных современных теорий заговора. В службе безопасности соцсети объяснили, что действия ее сторонников в Сети могут обернуться бедами в реальной жизни:

«Мы ясно дали понять, что примем решительные принудительные меры в отношении поведения, которое потенциально может привести к офлайн-вреду. <…> Мы будем постоянно блокировать аккаунты, пишущие в Twitter об этих темах».

Последователи QAnon считают, что президент США Дональд Трамп пытается разоблачить огромную международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей. Руководят ей якобы лидеры американской демократической партии и некоторые знаменитости.

Приверженцы теории заговора «Q» не прибегали к реальным действиям или акциям, довольствуясь теоретическими рассуждениями в интернете. Доктор юридических наук, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов объяснил «Политике Сегодня», что для блокировки их аккаунтов соцсети не обязательно дожидаться агрессивных действий в офлайн.

«Помимо физического, бывает еще и моральный вред. И бывают люди, которые очень восприимчивы к такой информации. <..> Если речь идет о борьбе с терроризмом или нежелательной для данной страны информации, Twitter самостоятельно может заблокировать такой контент. В этом случае служба безопасности соцсети сработала правомерно, никаких нарушений нет», — заявил эксперт.

По словам Вехова, информация, которую транслируют сторонники подобных сетевых движений, действительно может нанести вред отдельным людям с неустойчивой психикой или несовершеннолетним. Специалист заверил, что в случае с аккаунтами QAnon соцсеть поступила верно.

Движение QAnon возникло в октябре 2017 года на анонимном форуме 4chan. Все началось с одного поста, который оставил человек под псевдонимом Q. Он утверждал, что имеет наивысший уровень доступа к гостайне США, являясь одним из ближайших советников главы Белого дома.

В качестве подтверждения своего статуса таинственный автор публиковал фотографии из президентского самолета Air Force One или предвосхищал содержание опубликованных впоследствии твитов Дональда Трампа. В течение полутора лет этот человек писал по несколько постов в день, загадывая посетителям форума шифры или дразня вопросами-полунамеками. 27 июня 2019 Q написал три поста и больше не появлялся на 4chan.

Сторонники теории QAnon подозревают в преступлениях лидеров Демократической партии США и ряд других людей, от саудовской королевской семьи, до Ротшильдов. Единомышленники опознают друг друга по значку с буквой «Q» или лозунгу WWG1WGA (с англ. «Где один, там мы все» — «Where we go one, we go all»).