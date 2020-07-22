Глава карельского "Мемориала" Дмитриев приговорен к 3,5 года в колонии

Суд приговорил главу карельского отделения иноагента "Мемориала" Юрия Дмитриева к 3,5 года в колонии по делу о насилии в отношении приемной дочери.

Адвокат обвиняемого Виктор Ануфриев сообщил, что Дмитриев оправдан по обвинению в изготовлении детской порнографии, разврате и хранении оружия, передает РИА Новости. Гособвинение просило для главы иноагента 15 лет тюрьмы, суд приговорил обвиняемого к 3,5 года.

Суд оправдал в 2018 году Дмитриева по делу об изготовлении детского порно, но признал виновном в хранении деталей к оружию. Сначала его приговорили к 2,5 годам лишения свободы, но затем Верховный суд Карелии отменил приговор.

Позднее правоохранители возбудили уголовное дело на Дмитриева за совершение действий сексуального характера в отношении его приемной дочери. По данным следствия, он насиловал ребенка в течение четырех лет.

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