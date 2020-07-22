Малькевич: РФ показала корректное и профессиональное электронное голосование по поправкам

Большинство регионов Российской Федерации будет вводить электронную форму плебисцита после успешного проведения дистанционного голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве, заявил член ОП РФ Александр Малькевич.

На пресс-конференции ТАСС по теме "Анализ голосования по поправкам в Конституцию РФ и новое законодательство: плюсы и минусы" на вопрос Ленты новостей изданий Медиагруппы "Патриот" об опыте проведения электронного голосования по поправкам к Конституции РФ в Москве ответили председатель Координационного совета Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев и член ОП РФ Александр Малькевич.

Григорьев ответил, что доверие к этой форме проведения плебисцита есть, как присутствует и удобство. Он добавил, что проголосовали и молодые люди, поскольку им проще делать что-то подобное в электронном виде.

"Постепенно в удаленном голосовании будут принимать участие все больше людей. Нет смысла этому противостоять, поскольку это удобно для всех. Люди доверяют и считают, что это удобно", – заключил Григорьев.

Малькевич отметил, что на фоне США, где по информации различных блогеров голосование проходит по почте, Москва продемонстрировала, как корректно и профессионально прошел плебисцит в России, где явка составила 90%. Он сказал, что многодневное голосование набирает популярность в мире.

"Это общемировой тренд, в котором Россия может творчески реализовать и показать пример, поскольку мы доказали эффективность борьбы с коронавирусом на фоне других мировых держав. Мы показываем новую прогрессивную модель, направленную на защиту здоровья как избирателей так и членов избирательных комиссий", – подчеркнул член ОП РФ.

Он добавил, что большинство регионов России будет внедрять подобную форму голосования.