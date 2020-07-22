Россияне, которые решили провести отпуск на родине, смогут получить компенсацию затрат в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, как можно получить субсидию.

Он объяснил, что компенсация будет выдаваться за поездки по определенным направлениям, утвержденным Ростуризмом. Туроператор, у которого гражданин будет заказывать путевку, должен состоять в федеральном реестре. Важно, чтобы продолжительность тура была не меньше пяти ночей.

Горин отметил, что нет ограничений на виды туризма, это может быть как водно-речной или экологический, так и культурно-познавательный или другие, пишет ФАН. Операцию по покупке нужно совершить на сайте Ростуризма. Оплату необходимо произвести картой "Мир". В течение пяти дней после оплаты гражданин получит компенсацию.