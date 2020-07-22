Россия и Турция выпустили совместное заявление по Ливии

Ливийский кризис, тянущийся уже несколько лет, не может быть решен силовым методом. Безальтернативность политического решения отмечена в совместном российско-турецком заявлении о ситуации в Ливии.

Разрешение кризиса в Ливии невозможно без международного участия, в котором главную роль должна играть Организация Объединенных Наций. Совместное российско-турецкое заявление, опубликованное на официальном сайте министерства иностранных дел, содержит требование согласованности действий всех сторон ливийского конфликта с соответствующими резолюциями Генассамблеи и Совбеза ООН. Вместе с тем, в документе подчеркивается, что судьбу Ливии должны решать сами ливийцы.