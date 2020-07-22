Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Грушко: Россия не ведет тайных переговоров с Нидерландами по теме крушения MH17

Грушко: Россия не ведет тайных переговоров с Нидерландами по теме крушения MH17

 Медиагруппа "Патриот" и ФАН проведут онлайн-эфир на тему сексуальных домогательств

Медиагруппа "Патриот" и ФАН проведут онлайн-эфир на тему сексуальных домогательств
Россия и Турция выпустили совместное заявление по Ливии

Россия и Турция выпустили совместное заявление по Ливии

 Союз туриндустрии оценил выгоды кешбэка за отдых в регионах России

Союз туриндустрии оценил выгоды кешбэка за отдых в регионах России
Хьюстон, у вас проблемы. В США задымило генконсульство Китая

Хьюстон, у вас проблемы. В США задымило генконсульство Китая

 США могут отсрочить строительство «Северного потока — 2», но не в силах сорвать его

США могут отсрочить строительство «Северного потока — 2», но не в силах сорвать его
Грушко: Россия не ведет тайных переговоров с Нидерландами по теме крушения MH17

Грушко: Россия не ведет тайных переговоров с Нидерландами по теме крушения MH17

 Медиагруппа "Патриот" и ФАН проведут онлайн-эфир на тему сексуальных домогательств

Медиагруппа "Патриот" и ФАН проведут онлайн-эфир на тему сексуальных домогательств
Россия и Турция выпустили совместное заявление по Ливии

Россия и Турция выпустили совместное заявление по Ливии

 Союз туриндустрии оценил выгоды кешбэка за отдых в регионах России

Союз туриндустрии оценил выгоды кешбэка за отдых в регионах России
Хьюстон, у вас проблемы. В США задымило генконсульство Китая

Хьюстон, у вас проблемы. В США задымило генконсульство Китая

 США могут отсрочить строительство «Северного потока — 2», но не в силах сорвать его

США могут отсрочить строительство «Северного потока — 2», но не в силах сорвать его
14:33   22 Июля 2020
Экономика

Союз туриндустрии оценил выгоды кешбэка за отдых в регионах России

Союз туриндустрии оценил выгоды кешбэка за отдых в регионах России

Решение выплачивать гражданам от 5 до 15 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на путешествия по стране будет стимулировать внутренний туризм, уверен вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

В комментарии "360" он указал на аналогичные мировые практики, но в РФ кешбэк окажется даже выше, чем в других странах. Программа охватит более 50 регионов, сначала она будет носить экспериментальный характер, но со следующего года наверняка станет серьезным фактором для того, чтобы россияне выбирали варианты отдыха именно на родине.

Сейчас более 70% населения хочет отправиться в туристическую поездку, но имеют такую возможность менее 40%. Негативными факторами являются высокие цены на проживание и транспорт, а также в целом недостаточная платежеспособность людей. Выделение правительством средств должно исправить положение. Очевидные выгоды получат и территории, и бизнес, и путешественники, отметил Барзыкин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#туристы #туризм #туризм в россии #отдых в россии #регионы рф #Российский союз туриндустрии #барзыкин #кешбэк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...