Союз туриндустрии оценил выгоды кешбэка за отдых в регионах России

Решение выплачивать гражданам от 5 до 15 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на путешествия по стране будет стимулировать внутренний туризм, уверен вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

В комментарии "360" он указал на аналогичные мировые практики, но в РФ кешбэк окажется даже выше, чем в других странах. Программа охватит более 50 регионов, сначала она будет носить экспериментальный характер, но со следующего года наверняка станет серьезным фактором для того, чтобы россияне выбирали варианты отдыха именно на родине.

Сейчас более 70% населения хочет отправиться в туристическую поездку, но имеют такую возможность менее 40%. Негативными факторами являются высокие цены на проживание и транспорт, а также в целом недостаточная платежеспособность людей. Выделение правительством средств должно исправить положение. Очевидные выгоды получат и территории, и бизнес, и путешественники, отметил Барзыкин.