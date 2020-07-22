Грушко: Россия не ведет тайных переговоров с Нидерландами по теме крушения MH17

Россия не ведет переговоров с Нидерландами по поводу достижения соглашения вне суда по делу об авиакатастрофе с рейсом MH17. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Распространяемая в СМИ информация не соответствует действительности, заявил Грушко в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Нет, могу только опровергнуть, никаких переговоров мы не ведем", — сообщил политик.