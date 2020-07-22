Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Грушко: Россия не ведет тайных переговоров с Нидерландами по теме крушения MH17

Грушко: Россия не ведет тайных переговоров с Нидерландами по теме крушения MH17

 Медиагруппа "Патриот" и ФАН проведут онлайн-эфир на тему сексуальных домогательств

Медиагруппа "Патриот" и ФАН проведут онлайн-эфир на тему сексуальных домогательств
Россия и Турция выпустили совместное заявление по Ливии

Россия и Турция выпустили совместное заявление по Ливии

 Союз туриндустрии оценил выгоды кешбэка за отдых в регионах России

Союз туриндустрии оценил выгоды кешбэка за отдых в регионах России
Хьюстон, у вас проблемы. В США задымило генконсульство Китая

Хьюстон, у вас проблемы. В США задымило генконсульство Китая

 США могут отсрочить строительство «Северного потока — 2», но не в силах сорвать его

США могут отсрочить строительство «Северного потока — 2», но не в силах сорвать его
Грушко: Россия не ведет тайных переговоров с Нидерландами по теме крушения MH17

Грушко: Россия не ведет тайных переговоров с Нидерландами по теме крушения MH17

 Медиагруппа "Патриот" и ФАН проведут онлайн-эфир на тему сексуальных домогательств

Медиагруппа "Патриот" и ФАН проведут онлайн-эфир на тему сексуальных домогательств
Россия и Турция выпустили совместное заявление по Ливии

Россия и Турция выпустили совместное заявление по Ливии

 Союз туриндустрии оценил выгоды кешбэка за отдых в регионах России

Союз туриндустрии оценил выгоды кешбэка за отдых в регионах России
Хьюстон, у вас проблемы. В США задымило генконсульство Китая

Хьюстон, у вас проблемы. В США задымило генконсульство Китая

 США могут отсрочить строительство «Северного потока — 2», но не в силах сорвать его

США могут отсрочить строительство «Северного потока — 2», но не в силах сорвать его
14:04   22 Июля 2020
Общество

Грушко: Россия не ведет тайных переговоров с Нидерландами по теме крушения MH17

Грушко: Россия не ведет тайных переговоров с Нидерландами по теме крушения MH17

Россия не ведет переговоров с Нидерландами по поводу достижения соглашения вне суда по делу об авиакатастрофе с рейсом MH17. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Распространяемая в СМИ информация не соответствует действительности, заявил Грушко в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Нет, могу только опровергнуть, никаких переговоров мы не ведем", сообщил политик.

Малайзийский "боинг" рейса Амстердам Куала-Лумпур был сбит в 2014 году во время полета над территорией Донбасса. В результате крушения погибли 298 человек. В настоящее время идет расследование по выявлению виновных сторон в крушении авиалайнера.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#переговоры #крушение #нидерланды #мид рф #опровержение #мн17

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...