Грушко: Россия не ведет тайных переговоров с Нидерландами по теме крушения MH17
Россия не ведет переговоров с Нидерландами по поводу достижения соглашения вне суда по делу об авиакатастрофе с рейсом MH17. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Распространяемая в СМИ информация не соответствует действительности, заявил Грушко в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
"Нет, могу только опровергнуть, никаких переговоров мы не ведем", — сообщил политик.
Малайзийский "боинг" рейса Амстердам — Куала-Лумпур был сбит в 2014 году во время полета над территорией Донбасса. В результате крушения погибли 298 человек. В настоящее время идет расследование по выявлению виновных сторон в крушении авиалайнера.