Послы Евросоюза согласовали введение санкций против России из-за "кибератак"
Послы Евросоюза согласовали введение санкционных мер в отношении России и Китая. Об этом информировал источник ТАСС в Совете ЕС.
Причиной санкций стали положения о якобы причастности структур и граждан России и КНР к кибератакам.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарии по поводу доклада комитета парламента Соединенного Королевства о якобы произошедшем вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Великобритании. Она охарактеризовала его как "русофобию в фейковой огранке".