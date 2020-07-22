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Россия и Турция выпустили совместное заявление по Ливии

Россия и Турция выпустили совместное заявление по Ливии

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13:32   22 Июля 2020
Политика

Послы Евросоюза согласовали введение санкций против России из-за "кибератак"

Послы Евросоюза согласовали введение санкций против России из-за "кибератак"

Послы Евросоюза согласовали введение санкционных мер в отношении России и Китая. Об этом информировал источник ТАСС в Совете ЕС.

Причиной санкций стали положения о якобы причастности структур и граждан России и КНР к кибератакам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарии по поводу доклада комитета парламента Соединенного Королевства о якобы произошедшем вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Великобритании. Она охарактеризовала его как "русофобию в фейковой огранке".

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Автор: Борис Нестеров
#россия #евросоюз #санкции #китай

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