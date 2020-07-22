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13:28   22 Июля 2020
Политика

Жириновский рассказал о желании Фургала уйти в отставку еще до ареста

Жириновский рассказал о желании Фургала уйти в отставку еще до ареста

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о желании экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала уйти в отставку еще до ареста.

Как отметил Жириновский, еще до задержания Фургал собирался отправиться в Москву, чтобы подать заявление по собственному желанию об отставке. По словам политика, Фургала задержали 9 июля, но он собирался лететь в столицу во вторник, 14 июля.

Басманный суд Москвы арестовал Сергея Фургала до 9 сентября, он является фигурантом уголовного дела об организации убийств в Амурской области и Хабаровском крае. Политик свою вину отрицает. Президент России Владимир Путин 20 июля назначил врио региона Михаила Дегтярева, а Фургала отправил в отставку в связи с утратой доверия.

Ранее Михаил Дегтярев заявил, что планирует обсуждать с общественностью вопросы реализации национальных проектов, адресных программ и бюджета на 2021 год, пишет RT.

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Автор: Ирина Большунова
#жириновский #хабаровск #фургал

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