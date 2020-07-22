Мишустин сообщил, когда можно будет разговаривать о ценах на энергоносители в РФ

Разговоры о ценах на энергоносители можно будет вести после согласования Россией и Белоруссией дорожных карт по интеграции. Об этом информировал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Также важным моментом для начала разговора является принятие двумя государствами единого налогового кодекса, подчеркнул премьер-министр страны.

В ходе выступления в Государственной думе 22 июля Мишустин заявил, что первоочередной целью Кабинета министров России является повышение качества жизни каждого гражданина страны.