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13:01   22 Июля 2020
Политика

Мишустин сообщил, когда можно будет разговаривать о ценах на энергоносители в РФ

Мишустин сообщил, когда можно будет разговаривать о ценах на энергоносители в РФ

Разговоры о ценах на энергоносители можно будет вести после согласования Россией и Белоруссией дорожных карт по интеграции. Об этом информировал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Также важным моментом для начала разговора является принятие двумя государствами единого налогового кодекса, подчеркнул премьер-министр страны.

В ходе выступления в Государственной думе 22 июля Мишустин заявил, что первоочередной целью Кабинета министров России является повышение качества жизни каждого гражданина страны.

 

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #белоруссия #мишустин

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