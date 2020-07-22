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13:00   22 Июля 2020
Происшествия

Вишневский вступил в группу поддержки обвиняемого в педофилии Дмитриева

Вишневский вступил в группу поддержки обвиняемого в педофилии Дмитриева

Обвиняемого в совращении приемной дочери главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева поддержал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Он заявил о намерении отправиться в Карелию в своем Telegram-канале.

Вишневский заявил, что дело против Юрия Дмитриева якобы было сфабриковано, и объявил о сборе группы поддержки в защиту обвиняемого в педофилии руководителя отделения "Мемориала" (признан в РФ иноагентом) в Карелии.

Ранее гособвинение запросило для Дмитриева 15 лет колонии по делу об изнасиловании его несовершеннолетней приемной дочери. Дмитриев в 2018 году подозревался в распространении детской порнографии, а позднее его заподозрили в надругательстве над приемной девочкой-подростком, пишет Федеральное агентство новостей.

Борис Вишневский минувшей зимой лишился должности в РГПУ им. Герцена. СМИ сообщали, что руководство университета, возможно, не продлило контракт с парламентарием из-за появившихся слухов о домогательствах студенток с его стороны.

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Автор: Илья Романович
#обвинение #педофилия #историк #"Мемориал""

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