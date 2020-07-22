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14:02   22 Июля 2020
Весь мир

Хьюстон, у вас проблемы. В США задымило генконсульство Китая

Хьюстон, у вас проблемы. В США задымило генконсульство Китая

Китайские дипломаты сжигают документы в здании генконсульства КНР в Хьюстоне, штат Техас. Так они отреагировали на требование США закрыть диппредставительство в течение 72 часов. Профессор, завкафедрой американских исследований факультета Международных отношений СПбГУ Наталья Цветкова напомнила, что похожая ситуация произошла в сентябре 2017 года, когда Вашингтон потребовал от России срочно закрыть генконсульство в Сан-Франциско.

«Тогда над нашим посольством тоже был дым, — отметила политолог в разговоре с «Политикой Сегодня». — В случае с Китаем, это может быть связано с тем, что напряжение между США и КНР нарастает, Вашингтон недоволен киберактивностью Пекина. Скорее всего, это элементарное давление на КНР, Трамп пытается дискредитировать их имидж».

Президент США Дональд Трамп продолжает обвинять Китай в искусственном возникновении COVID-19 и возлагает на него ответственность за смерти сотен тысяч людей. Без официального заявления Белого дома разобраться в причинах решения властей США по генконсульству в Хьюстоне будет сложно, считает эксперт.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал требование «нарушением нормы международного права и ключевых принципов международных отношений». Цветкова допустила, что Пекин не готов играть на обострение с Вашингтоном; китайские дипломаты обладают восточным терпением.

«Китай умеет терпеть и выжидать. И он просто "переждет" Трампа до ноября 2020 года», — полагает эксперт.

«Хьюстон, у вас проблемы». Дипломаты КНР жгут бумагу в ответ на требования США

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров, напротив, не увидел политических мотивов в требовании американских властей.

«Этот вопрос связан, в первую очередь, не с политическим противостоянием, а с эпидемиологической обстановкой, с тем, что в США продолжает расти количество зараженных коронавирусом. Тем временем, новые случаи появляются и в Китае. Своим требованием власти США просто пытаются найти пути решения коронавирусной проблемы, сократить количество граждан, пытающихся обратиться в консульство», — поделился мнением исследователь.

Пекин назвал требование Вашингтона по Хьюстону политической провокацией и призвал исправить эту ошибку. В противном случае, Ван Вэньбинь пообещал «предпринять законные и необходимые меры».

«Хьюстон, у вас проблемы». Дипломаты КНР жгут бумагу в ответ на требования США

Генеральное консульство КНР в Хьюстоне – одно из шести представительств страны в США. Остальные расположены в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Чикаго и Вашингтоне.

Напряженность между странами усилилась после того, как Трамп подписал закон о санкциях против китайских чиновников. Китай ответил зеркально. Представитель МИД КНР назвал обвинения Вашингтона «самой большой ложью века».

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Автор: Роман Самойлов
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