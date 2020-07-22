Медиагруппа "Патриот" и ФАН проведут онлайн-эфир на тему сексуальных домогательств

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут онлайн-эфир на тему "Служебные романы, сексуальные домогательства. Актуально ли движение #metoo в РФ".

Движение Metoo возникло в США и является движущей силой в противодействие домашнему насилию и сексуальной эксплуатации. Благодаря общественному резонансу в тюрьме оказался продюсер Харви Вайнштейн. Но как выяснилось, обвинить можно любого, и даже предоставить соответствующие доказательства.

Metoo добралось и до РФ. Участники движения пытались обвинить в харассменте депутата Госдумы Леонида Слуцкого с помощью СМИ. В домогательствах также был уличен и главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, передает ФАН.

В ходе онлайн-конференции выяснят, есть ли граница между ухаживаниями и домогательством. Осуждаются ли служебные романы в наше время. Что такое харассмент, и как на него стоит реагировать. На все вопросы ответят приглашенные гости — социологи, юристы, экономисты, журналисты, чиновники и политики.

Желающие могут задать вопросы в комментариях. К онлайн-участию в пресс-конференции приглашают журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.