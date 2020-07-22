Володин предложил Мишустину подключить приунывших министров к диалогу с депутатами ГД

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину подключить к диалогу с депутатами министров, которые, по его мнению, приуныли.

Российский премьер отверг предложение Володина, указав, что сам будет отвечать. Призыв прозвучал во время отчета Мишустина о работе Правительства РФ за 2019 год в Госдуме.

Телеканал RT сообщал, что Мишустин подписал постановление о трудовых книжках в электронном формате. Российские граждане должны будут определиться с выбором цифровой или бумажной версии до 31 октября текущего года.