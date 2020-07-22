Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медиагруппа "Патриот" и ФАН проведут онлайн-эфир на тему сексуальных домогательств

Медиагруппа "Патриот" и ФАН проведут онлайн-эфир на тему сексуальных домогательств

 Партия «Новые люди» впервые сдала в избирком подписи за выдвижение

Партия «Новые люди» впервые сдала в избирком подписи за выдвижение
Мишустин сообщил, когда можно будет разговаривать о ценах на энергоносители в РФ

Мишустин сообщил, когда можно будет разговаривать о ценах на энергоносители в РФ

 Володин предложил Мишустину подключить приунывших министров к диалогу с депутатами ГД

Володин предложил Мишустину подключить приунывших министров к диалогу с депутатами ГД
США могут отсрочить строительство «Северного потока — 2», но не в силах сорвать его

США могут отсрочить строительство «Северного потока — 2», но не в силах сорвать его

 Историк Понасенков увидел нацистский след в названии движения BLM

Историк Понасенков увидел нацистский след в названии движения BLM
Медиагруппа "Патриот" и ФАН проведут онлайн-эфир на тему сексуальных домогательств

Медиагруппа "Патриот" и ФАН проведут онлайн-эфир на тему сексуальных домогательств

 Партия «Новые люди» впервые сдала в избирком подписи за выдвижение

Партия «Новые люди» впервые сдала в избирком подписи за выдвижение
Мишустин сообщил, когда можно будет разговаривать о ценах на энергоносители в РФ

Мишустин сообщил, когда можно будет разговаривать о ценах на энергоносители в РФ

 Володин предложил Мишустину подключить приунывших министров к диалогу с депутатами ГД

Володин предложил Мишустину подключить приунывших министров к диалогу с депутатами ГД
США могут отсрочить строительство «Северного потока — 2», но не в силах сорвать его

США могут отсрочить строительство «Северного потока — 2», но не в силах сорвать его

 Историк Понасенков увидел нацистский след в названии движения BLM

Историк Понасенков увидел нацистский след в названии движения BLM
12:53   22 Июля 2020
Политика

Володин предложил Мишустину подключить приунывших министров к диалогу с депутатами ГД

Володин предложил Мишустину подключить приунывших министров к диалогу с депутатами ГД

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину подключить к диалогу с депутатами министров, которые, по его мнению, приуныли.

Российский премьер отверг предложение Володина, указав, что сам будет отвечать. Призыв прозвучал во время отчета Мишустина о работе Правительства РФ за 2019 год в Госдуме.

Телеканал RT сообщал, что Мишустин подписал постановление о трудовых книжках в электронном формате. Российские граждане должны будут определиться с выбором цифровой или бумажной версии до 31 октября текущего года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #госдума #министры #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...