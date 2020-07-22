Политолог Шаповалов: США развязывают мощную инфовойну против Китая

США намерены развернуть мощную идеологическую и информационную войну против Китая, о чем говорит заявление главы Госдепа Майка Помпео о желании Вашингтона создать коалицию для противодействия КНР, заявил политолог Владимир Шаповалов.

Американский государственный секретарь Майк Помпео в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом заявил, что США намерены создать глобальную коалицию для борьбы с китайской угрозой. По мнению члена правления Российской ассоциации политической науки, доцента Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, Вашингтон начинает информационную войну против КНР, пишет ФБА "Экономика сегодня".

Помпео, помимо прочего, обвинил Китай в нарушении международного правопорядка, а также добавил, что Вашингтон желает, чтобы все страны мира, которые "понимают ценность свободы и демократии", осознали "угрозу, которую представляет Коммунистическая партия Китая".

"Эти слова Помпео стали своего рода сигналом в отношении будущей политики Штатов по Китаю. Уже несколько лет Вашингтон ведет политику сдерживания КНР, но лишь относительно недавно начал разворачивать в отношении Пекина массированные информационные атаки", - заявил Шаповалов.

США обвиняют Китай в распространении коронавирусной инфекции, краже технологий 5G у Запада, а также в притеснении национальных меньшинств.

Запад рассчитывает, что в информационной войне против Китая получит поддержку союзников, в первую очередь - Британии.

"Мы хотим, чтобы все страны противостояли КНР, и мы не подразумеваем под этим слова и заявления. Мы хотим, чтобы все страны мира работали сообща, противостоя усилиям Компартии Китая на всех упомянутых мной сегодня направлениях, и Соединенное Королевство, конечно, входит в число этих стран", - прямо сказал Помпео .

Шаповалов добавил, что США в информационном противостоянии с КНР намерены существенно изменить политику, реанимировав тезис о том, что коммунизм - "мировое зло". Все, как было во времена холодной войны в отношении Советского Союза.

Шаповалов не исключает, что Запад в противостоянии с Китаем добьется определенных побед, так как слишком серьезные ресурсы вкладываются в информационную и идеологическую войну. Однако в долгосрочной перспективе США ждет поражение. Вашингтон и Лондон постепенно теряют лидерство в мировой экономике, а значит, агрессивная международная политика обречена на провал.

Стоит отметить, что с пандемией коронавируса Китай справился гораздо оперативнее, чем США, где эпидемиологическая ситуация худшая в мире.