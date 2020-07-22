Посол РФ в КНДР назвал два повода для переноса встречи Трампа и Ким Чен Ына

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора назвал причины, по которым саммит США и КНДР вряд ли состоится до ноября. Дипломат считает, что перенос мероприятия не должен ухудшить отношения Вашингтона и Пхеньяна.

Американо-северокорейский саммит, вероятнее всего, не состоится до ноября, высказался в интервью NEWS.ru посол РФ в Пхеньяне. Одна из причин — COVID-19.

"Почти уверен, что в условиях глобальной пандемии коронавируса, которая до ноября, очевидно, не закончится, Политбюро ЦК ТПК не даст своего согласия на выезд лидера партии за пределы страны", — сказал Мацегора.

Еще один веский аргумент против — выборы президента Соединенных Штатов, которые состоятся осенью.

"Здесь болеют за Трампа, а не за Байдена, и то только потому, что у председателя Госсовета КНДР установились хорошие отношения с нынешним президентом", — добавил дипломат.

По мнению посла, Пхеньян понимает, что внешнеполитический курс Вашингтона по главным вопросам не будет пересмотрен, независимо от того, кто находится во главе Соединенных Штатов. Поэтому КНДР не видит причин для спешки в вопросе проведения саммита.