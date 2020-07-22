Мишустин рассказал, как однажды потерял свой гараж

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин однажды потерял свой гараж. Об этом он рассказал в ходе выступления с отчетом о работе Правительства РФ в Госдуме.

Рассказав о своем случае, он заявил, что Правительству РФ надо поспособствовать возвращению гаражей гражданам страны, которые их потеряли. Мишустин подчеркнул, что его собственный гараж ему уже не вернут, так как на его месте уже что-то построено.

Также во время выступления в Госдуме с отчетом о результатах деятельности кабмина за 2019 год он заявил, что Российская Федерация справляется с COVID-19 лучше многих государств.