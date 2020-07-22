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12:01   22 Июля 2020
Политика

Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия имеют стратегические отношения

Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия имеют стратегические отношения

Россия и Белоруссия имеют стратегические отношения, об этом заявил глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

В ходе выступления с отчетом за 2019 год в Госдуме Мишустин назвал белорусов братьями и соседями России. Как отметил российский премьер, он верит в потенциал Союзного договора между Москвой и Минском. Также Мишустин назвал отличной работу, проведенную для создания дорожных карт и интеграции. По словам премьер-министра РФ, у России и Белоруссии осталось несколько пунктов, которые необходимо обсудить.

Ранее глава Кабмина РФ рассказал о вакцинах от коронавируса в России, передает RT.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #белоруссия #мишустин

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