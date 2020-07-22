Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия имеют стратегические отношения

Россия и Белоруссия имеют стратегические отношения, об этом заявил глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

В ходе выступления с отчетом за 2019 год в Госдуме Мишустин назвал белорусов братьями и соседями России. Как отметил российский премьер, он верит в потенциал Союзного договора между Москвой и Минском. Также Мишустин назвал отличной работу, проведенную для создания дорожных карт и интеграции. По словам премьер-министра РФ, у России и Белоруссии осталось несколько пунктов, которые необходимо обсудить.

Ранее глава Кабмина РФ рассказал о вакцинах от коронавируса в России, передает RT.