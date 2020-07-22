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11:51   22 Июля 2020
Происшествия

Материалы дела устроившего смертельное ДТП Ефремова поступили в суд

Материалы дела устроившего смертельное ДТП Ефремова поступили в суд

Дело участника смертельного ДТП актера Михаила Ефремова поступило в Пресненский суд Москвы.

Уголовное дело Ефремова было расследовано за короткий срок: с момента его возбуждения до утверждения прокуратурой Москвы прошло 40 дней. Суд зарегистрировал дело 22 июля.

Ефремов, находясь в нетрезвом виде, пересек на своем автомобиле двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, в результате чего столкнулся с фургоном Lada. Водитель за рулем отечественного автомобиля скончался в больнице от травм, несовместимых с жизнью. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Ефремов должен понести наказание за смертельное ДТП по всей строгости закона, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

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Автор: Руслан Неглинный
#суд #дтп #ефремов

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