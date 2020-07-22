Соловьев заявил, что выполнивший требование мужчины из Луцка Зеленский "открыл врата ада"

Президент Украины Владимир Зеленский совершил грубейшую ошибку, выполнив требование захватившего заложников в Луцке мужчины, заявил телеведущий Владимир соловьев в своем Telegram-канале.

Соловьев сказал, что выполнение президентом Украины требования "террориста", когда Зеленский записал видео, является грубейшей ошибкой, передает РИА Новости.

"Открыл врата ада. Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом", - подчеркнул телеведущий в своем Telegram-канале.

Накануне мужчина в центре Луцка захватил автобус с пассажирами, с собой у него были взрывчатка и оружие, Служба безопасности Украины квалифицировала это как теракт.

Зеленский по требованию мужчины призвал в Facebook посмотреть фильм "Земляне", который посвящен проблеме жестокого обращения с животными. После освобождения заложников и задержания мужчины президент Украины удалил пост со своей страницы в Facebook.