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11:41   22 Июля 2020
Политика

Соловьев заявил, что выполнивший требование мужчины из Луцка Зеленский "открыл врата ада"

Соловьев заявил, что выполнивший требование мужчины из Луцка Зеленский "открыл врата ада"

Президент Украины Владимир Зеленский совершил грубейшую ошибку, выполнив требование захватившего заложников в Луцке мужчины, заявил телеведущий Владимир соловьев в своем Telegram-канале.

Соловьев сказал, что выполнение президентом Украины требования "террориста", когда Зеленский записал видео, является грубейшей ошибкой, передает РИА Новости.

"Открыл врата ада. Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом", - подчеркнул телеведущий в своем Telegram-канале.

Накануне мужчина в центре Луцка захватил автобус с пассажирами, с собой у него были взрывчатка и оружие, Служба безопасности Украины квалифицировала это как теракт.

Зеленский по требованию мужчины призвал в Facebook посмотреть фильм "Земляне", который посвящен проблеме жестокого обращения с животными. После освобождения заложников и задержания мужчины президент Украины удалил пост со своей страницы в Facebook.

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Автор: Яна Либерман
#украина #соловьев #луцк #зеленский

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